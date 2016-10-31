إيران تنفي الاتهامات الأمريكية حول إرسال أسلحة إلى اليمن

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، الاتهامات الأمريكية حول ارسال طهران أسلحة إلى المتمردين الحوثيين فى اليمن، كما ذكرت وسائل الإعلام.

وكان الأميرال الأمريكى، كيفن جونيغان، صرح الخميس أن “سفنا أمريكية أو للتحالف” العربي الذى يتدخل فى اليمن “اعترض اربع شحنات اسلحة قادمة من ايران إلى اليمن”.

وأوضح الضابط الأمريكي أن شحنات الاسلحة هذه تحوى آلاف الرشاشات الهجومية “اي كى-47″ وصواريخ مضادة للدبابات وبنادق دقيقة التصويب “وقطع اخرى من تجهيزات وأنظمة أسلحة أكثر تطورا”.

وصرح الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن “هذه الاتهامات الخاطئة تماما تصدر بينما يصب التحالف العربي كل يوم اسلحة مدمرة وقنابل وصواريخ أمريكية على رؤوس المدنيين العزل فى المدارس والمستشفيات والسجون والبيوت فى اليمن”، معتبرا أنها “جرائم حرب”.

وتدعم إيران المتمردين الحوثيين وتدين باستمرار عمليات القصف التى يقوم بها التحالف العربي فى اليمن وكذلك بيع السعودية اسلحة من قبل الولايات المتحدة.