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إيمان عز الدين تناشد الصحافة تحري الدقة فى تناول و تداول الأخبار والتصريحات

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إيمان عز الدين تناشد الصحافة تحري الدقة فى تناول و تداول الأخبار والتصريحات إيمان عز الدين تناشد الصحافة تحري الدقة فى تناول و تداول الأخبار والتصريحات

الإعلامية إيمان عز الدين – أرشيفية

نفت الإعلامية إيمان عز الدين ما تردد على لسانها من تصريحات صحفية تؤكد فيها قبول إدارة قناة المحور استقالة الزميل معتز الدمرداش وما تردد بشأن زملاءها فى القناة.

وأكدت “عز الدين”، فى بيان لها اليوم الإثنين، انها ليست موجودة فى خلال الفترة الحالية حيث ترتبط بالعديد من الالتزامات فى دولة الكويت حتى تعلم مايدور داخل أروقة القناة، بالإضافة إلى أنها غير مفوضة بالحديث بشأن إدارة القناة وما تتخذه من قرارات وإجراءات أو إصدار أى تصريحات خاصة بالقناة أو الزملاء.

وأكدت أنها تكن كل احترام وتقدير لإدارة قناة المحور ولزملاءها ولا تقبل ان يتم تداول اى أخبار غير صحيحة عن قناة المحور التى ترتبط معها بتعاقد يجعلها دائما حريصة على مصلحتها ولا تقبل المساس بسمعتها باى طريقة.

ورفضت عز الدين أن يتم إقحامها أو استغلال اسمها فى مهاترات أو مشكلات لا تعنيها فى شىء أو يتم الزج باسمها لأغراض خاصة او خلافات بين أشخاص او تصفية حسابات ليس لها علاقة بها على الإطلاق.

وشددت الإعلامية إيمان عز الدين على أنها قررت عدم إعطاء اية تصريحات خاصة أو إجراء حوارات صحفية نظرا لما تكرر معها خلال الفترة الاخيرة من إلصاق تصريحات مغلوطة بها وإدعاء أخبار غير صحيحة عنها.

وناشدت الصحافة والإعلام بتحرى الدقة وتوخى الحذر فيما يتم تداوله من أخبار من أجل عدم الإضرار بالآخرين والسمو بالرسالة الإعلامية و الصحفية وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

 

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