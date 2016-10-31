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عمال البريد البريطاني يبدأون إضرابًا عن العمل احتجاجًا على نظام المعاشات

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عمال البريد البريطاني يبدأون إضرابًا عن العمل احتجاجًا على نظام المعاشات عمال البريد البريطاني يبدأون إضرابًا عن العمل احتجاجًا على نظام المعاشات

ارشيفية

بدأ عمال ومديرو هيئة البريد الملكي البريطاني إضرابًا عن العمل، اليوم الاثنين، فى شتى أنحاء البلاد فى نزاع حول الوظائف والمعاشات وإغلاق الفروع.

ويعتبر هذا الاضراب هو الثاني لأعضاء اتحاد عمال الاتصالات واتحاد “يونايت” النقابى خلال عدة أشهر، مع وجود احتمال لاضراب آخر بالقرب من أعياد الميلاد.

وتعترض النقابات على نظام المعاشات، وفقدان الوظائف، ومنح امتيازات مكاتب البريد، واغلاق الفروع.

وذكرت هيئة البريد الملكية أن معظم فروعها لن تتأثر بالاضراب، ولكن النزاع يؤثر على الآلاف من الموظفين العاملين فى جميع أنحاء المملكة المتحدة.

ويأتى الاضراب فى أعقاب آخر تم تنظيمه فى شهر سبتمبر الماضي.

وقال الأمين العام لاتحاد عمال الاتصالات ديف وارد “إن المخاطر المستقبلية لم تكن أبدا فى أعلى مستوياتها على هيئة البريد وعمالها والمجتمعات التى تخدمها”.

واعتبر أن “هيئة البريد فى مرحلة أزمة وعلى الإدارة والحكومة الاستماع إلى القوى العاملة، مضيفا :”ندعو ، كمالك لهيئة البريد التدخل ووقف التخفيضات والعمل معنا لوضع استراتيجية مناسبة من شأنها تأمين مستقبل الخدمة”.

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