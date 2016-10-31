القبض على عاطلين لاتجارهما بالعملات الأجنبية فى السوق السوداء بالجيزة

واصلت مديرية أمن الجيزة، جهودها فى القبض على المتهمين بالعملات الأجنبية بالسوق السوداء، وخاصة الدولار، حيث تمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة من القبض على عاطل بشارع فيصل بالهرم لاتهامه بالاتجار بالعملة الأجنبية أثناء توقفه أمام شركة صرافة صادر لها قرار إغلاق، وضبط بحوزته 443 دولارا و13300 جنيه مصرى.

كما تم ضبط عاطل يدعى “على. س” بالدقى بحوزته 777 دولار أمريكى و2700 ريال سعودي و380 درهم إماراتى ومبلغ مالى متعدد العملات، واعترف المتهم بحيازته للمبلغ المالى للاتجار به بالسوق السوداء .

وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.