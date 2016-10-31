تسليم وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية بمركز ملوى فى المنيا

مراسل«ONA»:

سلمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بالمنيا، اليوم الاثنين، عددًا من الوحدات السكنية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً عن طريق القرعة العلنية، وذلك بحضور المهندس إبراهيم العربى رئيس مركز ومدينة ملوى وعدد من الأهالى المستحقين.

وقال رئيس المركز، إنه تم تسليم عدد 6 وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، منها عدد 5 وحدات سكنية بقرية تنده، ووحدة واحدة بقرية تونا الجبل، وأنه تم اختيار المستحقين وفقاً لمجموعة من الضوابط والمعايير التى يسبقها إجراء أبحاث اجتماعية من خلال مديرية التضامن، ولجان تابعة لمجلس المدينة للتأكد من مدى استحقاقهم وتطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وحرصاً على مبدأ الشفافية والوضوح فى توزيع تلك الوحدات على مستحقيها.