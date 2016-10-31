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سعد الحريرى يصل مجلس النواب اللبنانى لحضور جلسة انتخاب الرئيس

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سعد الحريرى يصل مجلس النواب اللبنانى لحضور جلسة انتخاب الرئيس سعد الحريرى يصل مجلس النواب اللبنانى لحضور جلسة انتخاب الرئيس

>كتب سمير حسنى

وصل منذ قليل، رئيس تيار المستقبل سعد الحريرى إلى مجلس النواب، لحضور جلسة انتخاب الرئيس اللبنانى، واكتمل نصاب مجلس النواب بعد وصول 87 نائبا إلى الجلسة، جاء ذلك وفق ما أفادت به بعض وسائل الإعلام اللبنانية.

 

وكان رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى وصل إلى مقر المجلس ليرأس جلسة انتخاب الرئيس اللبنانى الذى من المتوقع أن يكون العماد ميشال عون، بعد حصوله على تأييد غالبية القوى السياسية اللبنانية وفى مقدمتها حزب الله اللبنانى وتيار المستقبل بقيادة سعد الحريرى.

 

ويحضر الجلسة 180 من الشخصيات السياسية والرسمية، ومن المتوقع أن يتم انتخاب عون فى جلسة لمجلس النواب المؤلف من 128 نائبا بعد قليل.


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