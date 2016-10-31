الأمين العام للجامعة العربية يزور الكويت اليوم ويلتقى الأمير صباح الأحمد

يزور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم دولة الكويت لمدة يومين فى إطار جولاته لعدد من الدول العربية منذ توليه مهام منصبه بداية يوليو الماضى.

وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير أحمد عبدالرحمن البكر، أن الأمين العام لديه برنامج عمل كبير فى دولة الكويت حيث سيجرى محادثات مع كبار المسئولين فى مقدمتهم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وأضاف البكر فى تصريحات له اليوم، أن الموضوعات التى ستركز عليها المباحثات هى الأزمات فى المنطقة خاصة الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن وتطوير الجامعة العربية والتحضيرات الخاصة للقمة العربية الأفريقية الرابعة المقررة عقدها فى مالابو الشهر المقبل خاصة أن الكويت الرئيس الحالى للدورة الثالثة للقمة وسيتم تسليم الرئاسة إلى جمهورية غينيا الاستوائية .