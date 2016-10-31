لليوم الثالث على التوالى.. 4 مراكز بقنا تعيش بلا مياه بسبب "عكارة النيل"

لليوم الثالث على التوالى استمرت العكارة بمياه نهر النيل بمحافظة قنا على خلفية السيول التى شهدتها بعض المحافظات خلال الأيام الماضية، ما جعل شركة مياه الشرب تواصل غلق محطات المياه، لحين انخفاض نسبة العكار فى النهر.

وأفاد مصدر بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، بأنه ستواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا غلق المحطات بداية من مركز دشنا وحتى مركز أبوتشت بسبب ارتفاع نسبة العكارة بالنيل، لافتا إلى أنه ليس من المقرر فتح المحطات اليوم الاثنين.

وظهرت مياه نهر النيل باللون الاصفر، حيث وضحت رمال السيول بها، نظراً لارتفاع نسبة العكارة بسبب السيول القادمة من مخر سيل المعنا.

وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أعلن أمس إيقاف عدداً من محطات مياه الشرب الرئيسية وهى محطة مياه قرية الشيخ عيسى والمخادمة ومحطة القناوية المدمجة والنقالى ومحطة أولاد عمرو والجزيرية والغوصة النقالى بمركز قنا .

كما تم إيقاف محطة القلامين ومحطة الوقف النقالى رقم 3،2،1 ومحطة العربات والنجاجرة والسطحية بمركز الوقف ومحطة دشنا الكبرى ومحطة الحلفاية قبلى ومحطة مياه الشعانية المدمجة ومحطة القصر والصياد والسطحية بمركز نجع حمادى لافتا أنه سيتم التشغيل بتلك المحطات فور انخفاض نسبة العكار بمياه النيل.