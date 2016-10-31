ضبط سيارة محملة بـ755 كيلو أسماك مهربة من بحيرة ناصر فى أسوان

تمكنت مباحث قسم شرطة قسم أسوان أول، اليوم، الاثنين، من ضبط سيارة محملة بـ755 كيلو جرام من الأسماك المهربة.

وكانت معلومات وصلت لضباط مباحث قسم أسوان أول، تفيد بوجود سيارة تحمل رقم "ص و ط 3712" قيادة "عمر.ح" 21 سنة، سائق، ومقيم دائرة مركز أبو سمبل، محملة بكمية من الأسماك المهربة تزن 755 كيلو جرام، وتم ضبط السيارة حال سيرها بدائرة قسم أول أسوان.

وبسؤال قائد السيارة تبين أن الأسماك المهربة تم صيدها من بحيرة ناصر بدون تصريح، تحرر عن ذلك المحضر رقم 15494 لسنة 2016 جنح قسم أول أسوان، وتولت النيابة التحقيق.