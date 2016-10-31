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«الآثار» تمنع التعامل مع متحف توليدو بولاية أوهايو الأمريكية

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«الآثار» تمنع التعامل مع متحف توليدو بولاية أوهايو الأمريكية «الآثار» تمنع التعامل مع متحف توليدو بولاية أوهايو الأمريكية

متحف توليدو للفن بولاية أوهايو الأمريكية – أرشيفية

منعت وزارة الآثار، أي تعامل مستقبلي مع متحف “توليدو” للفن بولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك بعد التصرف “غير اللائق”، الذي قام به المتحف، والذي يخالف ميثاق شرف منظمة المتاحف العالمية، حيث قام ببيع عدد من الآثار المصرية والقبرصية والإيطالية بمزادين أقامتهما صالة مزادات كريستي منذ أيام.

وأوضح شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، أن الوزارة لن تتعاون أو تتعامل مع متحف “توليدو” أو أي فرد من العاملين به أو من بعثاته بعد أن أخل ببنود شرف المتاحف العالمية ورسالتها، والتي تعتبر المتاحف صرح ثقافي وفني وتنويري لشعوب العالم بالإضافة إلى كونه ملتقى للحضارات.

وأشار عبد الجواد، إلى أن المساعي مازالت قائمة لوقف عملية البيع واسترداد الآثار المصرية عبر القنوات الدبلوماسية.

وأكد أن الوزارة لن تتوانى في استعادة أي جزء من تراث الآثري.

وكان متحف “توليدو” للفن بولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، أعلن – في وقت سابق – عن قيامه ببيع بعض مقتنياته من ضمنها قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة، وذلك خلال مزادين يومي 19 و 25 من الشهر الجاري، الأمر الذي دفع وزارة الآثار حينها بمخاطبة مدير عام كل من منظمة اليونسكو والمجلس الدولي للمتاحف (الايكوم) والتنسيق مع وزارة الخارجية، لمخاطبة السفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية لايقاف عملية البيع.

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