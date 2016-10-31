أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

حبس مخبر بمركز شرطة الزقازيق حاول إدخال مواد مخدرة لسجين مقابل رشوة

Google+ Print
حبس مخبر بمركز شرطة الزقازيق حاول إدخال مواد مخدرة لسجين مقابل رشوة حبس مخبر بمركز شرطة الزقازيق حاول إدخال مواد مخدرة لسجين مقابل رشوة

ارشيفية

مراسل«ONA»:

قررت نيابة قسم أول الزقازيق، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الاثنين، حبس مخبر بمركز شرطة الزقازيق، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تقاضى رشوة مالية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد ورود معلومات سرية للرائد حسين أبوفول رئيس مباحث قسم أول الزقازيق، عن تواجد شخص بمحيط مركز شرطة الزقازيق، وأنه سوف يقوم بتوصيل موادة مخدرة لأحد أقاربه المحبوس على ذمة قضية جنائية، بمركز شرطة الزقازيق، من خلال مخبر بوحدة مباحث المركز.

وبعد إخطار القيادات بالمديرية، تم ضبط المخبر، وتبين أنه يدعى “إبراهيم أ إب” 53 سنة من قوة مركز شرطة الزقازيق، وتم ضبط الشخص الذى اتفق معه على توصيل المواد المخدرة للسجين ويدعى “أبوبكر ال ع” عامل كاوتش ومقيم كفر محمد حسين مركز الزقازيق، وتم ضبط ورقة بانجو وتليفون محمول وتذكرة هيروين و15 قرصا مخدرا معه، وتبين من فحص هاتف المخبر وجود رقم “أبوبكر” عليه، وأن بينهما اتصالات مسبقة.

تم التحفظ عليهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14377 جنح قسم أول، وقرر مدير أمن الشرقية إحالة المخبر للنيابة العامة، تمهيدًا لإحالته للاحتياط.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا