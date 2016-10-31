حبس مخبر بمركز شرطة الزقازيق حاول إدخال مواد مخدرة لسجين مقابل رشوة

مراسل«ONA»:

قررت نيابة قسم أول الزقازيق، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الاثنين، حبس مخبر بمركز شرطة الزقازيق، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تقاضى رشوة مالية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد ورود معلومات سرية للرائد حسين أبوفول رئيس مباحث قسم أول الزقازيق، عن تواجد شخص بمحيط مركز شرطة الزقازيق، وأنه سوف يقوم بتوصيل موادة مخدرة لأحد أقاربه المحبوس على ذمة قضية جنائية، بمركز شرطة الزقازيق، من خلال مخبر بوحدة مباحث المركز.

وبعد إخطار القيادات بالمديرية، تم ضبط المخبر، وتبين أنه يدعى “إبراهيم أ إب” 53 سنة من قوة مركز شرطة الزقازيق، وتم ضبط الشخص الذى اتفق معه على توصيل المواد المخدرة للسجين ويدعى “أبوبكر ال ع” عامل كاوتش ومقيم كفر محمد حسين مركز الزقازيق، وتم ضبط ورقة بانجو وتليفون محمول وتذكرة هيروين و15 قرصا مخدرا معه، وتبين من فحص هاتف المخبر وجود رقم “أبوبكر” عليه، وأن بينهما اتصالات مسبقة.

تم التحفظ عليهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14377 جنح قسم أول، وقرر مدير أمن الشرقية إحالة المخبر للنيابة العامة، تمهيدًا لإحالته للاحتياط.