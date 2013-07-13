حملة أمنية مكبرة ببحيرة المنزلة بدمياط

كتب : سهاد الخضري منذ 14 دقيقة

قامت حملة أمنية مكبرة برئاسة اللواء حازم الشيخ، مساعد المدير، والعقيد سيد العشماوي رئيس مباحث المديرية، والمقدم عمر الفداوي رئيس قسم المسطحات المائية، والرائد حسين القندقلي رئيس مباحث المركز، ومجموعتين من الأمن المركزي.

أسفرت الحملة عن ضبط 3 قضايا غزل تحاويط بطول "100متر" بمنطقه السيالة دائرة مركز دمياط.

كما تم عمل تنمية وتطهير لحوشة على مساحة 3 فدادين، وإزالة 7 حالات تعد على المسطح المائي، عبارة عن أماكن معيشة أحواش، كما تم ضبط 5 قطع معدات ولنشات غير مرخصة، كما تم ضبط 7 مراكب صيد غير مرخصة، و15 غزلا مخالفا لتعليمات الثروة السمكية، وأزيلت 14 حوش مخالفة داخل بحيرة المنزلة، كما تم ضبط 7 قضايا تنفيذ أحكام، و3 قضايا سلاح أبيض.