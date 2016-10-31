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ضبط 300 طن مخللات منتهية الصلاحية داخل مصنع بأكتوبر

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ضبط 300 طن مخللات منتهية الصلاحية داخل مصنع بأكتوبر ضبط 300 طن مخللات منتهية الصلاحية داخل مصنع بأكتوبر

>كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث بالجيزة من القبض على مدير مصنع لإنتاج المخللات، وبحوزته 300 طن من المنتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بأكتوبر، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

 

 

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة تفيد تجميع مدير مصنع لإنتاج المخللات يدعى "خالد. ع" بأكتوبر بتجميع كميات من المخللات منتهية الصلاحية وإعادة تعبئتها وبيعها مرة أخرى.

 

 

وبإعداد كمين له تم القبض عليه وبحوزته 300 طن من منتجات المخللات منتهية الصلاحية، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيق.

 

 

كما تم ضبط مدير مخزن بمنشأة القناطر لاتهامه بتجميع السلع التموينية المدعومة من قبل الدولة وبيعها بالسوق السوداء وضبط بحوزته 3 أطنان من السلع المدعمة.

 


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