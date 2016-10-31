الإسكان تطالب أصحاب الملكيات بحوض 26 بسوهاج تقديم أصول مستندات الملكية

طالب المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة، المواطنين والجهات المالكة للأراضى التى يجرى عليها تنفيذ الطريق الواصل إلى الطريق الصحراوى الغربى، بالحوض رقم 26، والواقعة داخل حدود مدينة سوهاج الجديدة، بسرعة التقدم لجهاز المدينة بأصول مستندات ملكيتهم لهذه الأراضى (أصل + صورة ضوئية)، وذلك للاطلاع عليها، ومراجعة الموقف القانونى لهذه المستندات، وذلك خلال أسبوعين.

و أكد المهندس طارق السباعى فى بيان اليوم ، أنه نظراً للإقبال الشديد من المواطنين، تم مد الفترة المحددة لتقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة حتى يوم الخميس 29/12/2016، وذلك لحجز 140 مقبرة جاهزة للمسلمين، بمساحة 40 م2 للمقبرة، و5 آلاف قطعة أرض مقابر مسلمين و1500 قطعة أرض مقابر للمسيحيين بمدينة القاهرة الجديدة، لقاطنى مدن: القاهرة الجديدة، والعبور، والشروق، بنظام حق الانتفاع.