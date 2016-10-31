بالصور.. وزير السياحة يرحب بالمشاركين بدورة منظمة السياحة العالمية بالأقصر

بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة 104 للمجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية بقاعة المؤتمرات بفندق شتايجنبرجر.

وتحدث وزير السياحة فى افتتاح الجلسة، حيث رحب بكافة ضيوف محافظة الأقصر، مطالباً إياهم بضرورة التوجه لكافة المقاصد السياحية والمعالم الأثرية التاريخية بالمحافظة، وألا يفوتوا الفرصة على أنفسهم للاستمتاع بأعظم مدينة سياحية بالعالم.

حضر الفعاليات الدكتور طالب الرفاعى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، ويحيى راشد وزير السياحة، وأكثر من 11 وزير سياحة، و170 ممثلا للدول السياحية.

ومن جانبه، قال طالب الرفاعى فى كلمته إنه يعشق الأقصر لما لها من مكانة خاصة بين مدن العالم، حيث يوجد بها أكثر من ثلث أثار العالم داخلها، موجها الدعوة لكافة الحضور من مختلف دول العالم بالعرض على حكوماتهم بزيادة التدفق السياحى للأقصر خلال الفترة المقبلة لكى تنهض من جديد.