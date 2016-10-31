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بالصور.. القوات المسلحة توزع 700 كرتونة مواد غذائية على متضررى السيول بسوهاج

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بالصور.. القوات المسلحة توزع 700 كرتونة مواد غذائية على متضررى السيول بسوهاج بالصور.. القوات المسلحة توزع 700 كرتونة مواد غذائية على متضررى السيول بسوهاج

>سوهاج - محمود مقبول

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن المنطقة الجنوبية العسكرية، قدمت 700 كرتونة مواد غذائية للأسر المتضررة بساقلته من جراء السيول، موضحًا أنه تم تشغيل مخبز متنقل بقرية الحاجر بدءً من اليوم لتوفير الخبز للأهالى، بالإضافة إلى توفير قافلتين طبية وبيطرية، مشيرًا إلى أنه تم شفط المياه من الشوارع وتمهيد ورفع كفاءة الطرق المتضررة.

 

 

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لليوم الثالث على التوالى الأماكن المتضررة بقرية الصوامعة شرق بمركز أخميم وقرية الرياينة الحاجر بمركز ساقلتة، ورافق المحافظ خلال جولته اللواء أركان حرب توفيق خالد، من قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، وعدد من قيادات المنطقة، وعصام الدين الليثى السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

 

 

وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل عدد من اللجان، ووضع خطة زمنية لرصد الأضرار والتعامل معها، مضيفًا أنه سوف يتم تعويض كل من أصابه الضرر.

 

 

وقرر المحافظ نقل الأسر المتضررة بقرية الصوامعة شرق وعددهم 27 أسرة إلى مساكن تابعة للوحدة المحلية بنجع عميرة بالصوامعة شرق، وذلك لخطورة موقع تلك المنازل وبناءها على أراضى أملاك دولة أسفل الجبل مباشرة.

 

 

وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمساعدة الأهالى فى نقل أمتعتهم وإنهاء إجراءات تسليم الوحدات الجديدة لهم اليوم.

 

 

كما أشاد المحافظ بمبادرة القوات المسلحة لتقديم الدعم والمساندة للأسر المتضررة، وأعلن عن وصول فريق فنى من مهندسى القوات المسلحة لدراسة الوضع والتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة لرفع كفاءة الطرق وإعادة ترميم المنازل المتضررة.

 

 

ووجه المحافظ الشكر للأزهر الشريف، حيث وصل وفد من مشيخة الأزهر لتقديم مساعدات مادية والمساهمة فى إعادة ترميم المنازل المتضررة وتوفير معاش شهرى للأسر المتضررة من بيت الزكاة.

المحافظ وقيادات المنطقة الجنوبية العسكرية بقرية الحاجر

 

 

 


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