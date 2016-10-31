جامعة الإسكندرية:تطوير المقررات والمناهج لطلاب البكالريوس والدراسات العليا

أكد الدكتور عصام الكردى نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المكلف بتسيير أعمال الجامعة أن الجامعة تخطط لإجراء تطوير شامل فى العملية التعليمية والبحثية بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.

وأضاف فى اجتماعه بمجلس الجامعة أن الخطة تشمل مراجعة كافة المقررات والمناهج واستحداث برامج جديدة بما يخدم متطلبات المجتمع ويتوافق مع المعايير العالمية المعمول بها فى هذا الشأن ، بالاضافة إلى العمل على إنشاء برامج دراسات عليا فى ريادة الأعمال ، وقرر المجلس تشكيل لجنة بكل كلية تختص بمراجعة كافة المناهج والبرامج الدراسية بها

ودعا " الكردى" فى بيان اليوم، إلى العمل فى إطار مؤسسى تحت مظلة جامعة الإسكندرية والتكامل بين الكليات فى ذات التخصص ، على سبيل المثال التعاون بين كليات الزراعة والطب البيطرى وكليات فرع الجامعة بمطروح لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات الجامعة المتاحة فى مجالات الانتاج الحيوانى والزراعى وغيرها بما يعود بالفائدة على العملية التعليمية ويخدم احتياجات المجتمع فى هذه المجالات .

ووافق المجلس على مقترح إنشاء المجلس التنسيقى للمجمع النظرى يختص بوضع خطة متكاملة لتطوير المجمع وإتاحة استخدام المدرجات والقاعات الدراسية والمبانى المختلفة بالمجمع فى عملية الدراسة والامتحانات وكذلك استخدام المساحات بين الكليات والملاعب فى الأنشطة الطلابية المختلفة لطلاب جميع كليات المجمع ، وذلك بهدف تغطية احتياجات الكليات وضمان حسن سير العملية التعليمية وتنسيق أعمال الامتحانات .

وناقش المجلس إعادة تقييم المشروعات البحثية التى تمولها الجامعة ضمن برنامج Alex Rep ، ووضع خطة بحثية للجامعة يمكن تطويرها كل عام ، والتأكيد على دعم صغار الباحثين من خلال هذا البرنامج والاهتمام بالمشروعات التى تخدم عمليات التنمية فى مصر ، ويمكن تسويقها للجهات المستفيدة ، بالاضافة إلى توجيه الاهتمام بمشروعات تطوير العمل الادارى بالجامعة .

ووافق المجلس على بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية والهيئة الفنية بمجلس الدفاع الوطنى ، كما وافق على بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية ( كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ) ومركز إعداد القادة لادارة الأعمال بوزارة الاستثمار .

وأيضا وافق المجلس على مذكرة التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة بيان بالعراق ، ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة سانت سيريل وسانت ميتوديوس ببلغاريا . كما وافق المجلس على اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعات نينجيا ونينجا نورمال وبيفانج للقوميات بالصين والمركز الصينى العربى لنقل التكنولوجيا والثقافة .

كما وافق المجلس على ترقية وتعيين 52 عضواً من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، ومنح 86 درجة دكتوراه ، و264 درجة ماجستير بكليات ومعاهد الجامعة المختلفة .