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«تموين أسوان» تضبط نصف طن دقيق مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء

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«تموين أسوان» تضبط نصف طن دقيق مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء «تموين أسوان» تضبط نصف طن دقيق مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء

دقيق – ارشيفية

مراسل«ONA»:

تمكنت مباحث بأسوان، اليوم الاثنين، من ضبط نصف طن من الدقيق التموينى المدعم قبل تهريبه إلى السوق السوداء.

وتبين من تحريات مباحث التموين، أن الكمية المضبوطة 510 كيلو جرام دقيق تمويني مدعم بالإضافة إلى ضبط 220 كيلو جرام سكر تمويني مدعم، و60 زجاجة زيت مدعم زنة الزجاجة 800 مللى، و40 كيلو جرام أرز تمويني مدعم، بمحل “محمد.ا” 31 سنة، صاحب سوبر ماركت بدائرة قسم أول أسوان.

وبمواجهته، أقر ذلك بقصد تخزين سلع تموينية وبيعها بالسوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15485 لسنة 2016 جنح قسم أول أسوان، وتولت النيابة التحقيق.

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أونا

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