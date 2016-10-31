تدابير أمنية أمام البرلمان اللبنانى انتظارا لانعقاد جلسة انتخاب الرئيس

قامت الجهات الأمنية اللبنانية بتعزيز تواجدها وتمركزها أمام مجلس النواب حيث أغلقت كل المداخل المؤدية إليه انتظارا لانعقاد جلسة انتخاب الرئيس الاثنين. وقالت مصادر مطلعة إن الصحفيين والمراسلين بدأوا بالتوافد إلى مجلس النواب.

وينتخب البرلمان اللبنانى الاثنين الزعيم ميشال عون رئيسا للجمهورية بعد عامين ونصف عام من شغور المنصب جراء انقسامات سياسية حادة، وبعد تسوية سياسية وافق عليها معظم الأطراف السياسيين فى البلاد.

وتنعقد جلسة انتخاب الرئيس ظهر الاثنين فى مقر البرلمان وسط بيروت

ويرأس عون منذ عام 2009 كتلة من 20 نائبا، هى أكبر كتلة مسيحية فى البرلمان اللبنانى. وكان يحظى منذ بداية السباق بدعم حليفه حزب الله (13 نائبا)، لكنه لم يتمكن من ضمان الأكثرية المطلوبة لانتخابه إلا بعد إعلان خصمين أساسيين تأييده، وهما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذى يتقاسم معه الشارع المسيحى، ورئيس الحكومة السابق سعد الحريرى.