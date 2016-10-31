المرصد السورى:الطائرات الروسية قتلت 2861 عنصرا من تنظيم داعش

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان فى بريطانيا صباح اليوم الاثنين، أن الطائرات الروسية قتلت أكثر من 10 آلاف شخص خلال 13 شهرا من عمليات القصف فى سوريا، بينهم 2861 عنصرا من تنظيم داعش الارهابى .

وأضاف المرصد، أنه تمكن من توثيق مقتل 10الأف و102 مدنى ومقاتل من فصائل المعارضة وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) وتنظيم داعش الارهابى، خلال 13 شهرا، منذ 30 سبتمبر عام 2015، وحتى مساء أمس الأحد فى شتى أنحاء سوريا.

وأشار إلى أن الخسائر البشرية جاءت كالتالى: 1013 طفلا، و584 مواطنة فوق سن الثامنة عشر، و2565 رجلا، إضافة إلى 2861 عنصرا ارهابيا من تنظيم داعش، و3079 عنصرا من فصائل المعارضة وجبهة فتح الشام، والحزب الإسلامى التركستانى ومقاتلين من جنسيات عربية وأجنبية.