وزير الآثار من مكتبة الإسكندرية: نشهد اهتماما كبيرا بالآثار الغارقة

قال الدكتور خالد عنانى، وزير الآثار، إن مصر شهدت اهتماماً كبيراً بمجال الآثار الغارقة، من خلال إنشاء إدارة متخصصة والعديد من الاكتشافات والأبحاث العلمية .

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية بمؤتمر الإسكندرية الدولى للآثار البحرية والغارقة، الذى تنظمه مكتبة الإسكندرية فى الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2016؛ بالاشتراك مع الإدارة المركزية للآثار الغارقة بوزارة الآثار، وبالتعاون مع قطاع المشروعات والخدمات المركزية بالمكتبة، احتفالاً بمرور عشرين عامًا على تأسيس الإدارة المركزية للآثار الغارقة.

وأضاف الوزير، أن المؤتمر يأتى للتأكيد على تعززى العلاقة والتعاون مع مكتبة الإسكندرية، مؤكداً أن علم الآثار الغارقة من العلوم الحديثة وقامت الوزارة بإنشاء إدارة للآثار الغارقة عام 1996 لتنظيم العمل الأثرى المتخصص فى الآثار البحرية والغارقة فى ربوع مصر، وأدت تلك الإدارة دورا مهما فى إثراء البحث العلمى وأفرزت جيلا من الباحثين والمتخصصين.

وأشار وزير الآثار إلى أن مكتبة الإسكندرية لعبت دورا كبيرا فى دعم الآثار الغارقة بأنشطتها المختلفة، موضحا أن الوزارة تحتفل اليوم برواد هذا المجال بمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيس إدارة الآثار الغارقة بالإسكندرية التابعة لوزارة الآثار.

وأكد الوزير على الأهمية العلمية للمؤتمر لما يتناوله من محاور علمية مهمة فى هذا المجال، ونتائج البعثات التى عملت فى 20 عاما الأخيرة.

ويشارك فى تنظيم المؤتمر ورعايته كلٌّ من المعهد الأوروبى للآثار الغارقة بقيادة المكتشف الفرنسى الشهير فرانك جوديو، ومركز الدراسات السكندرية بقيادة عالمة الآثار الفرنسية الدكتورة مارى دومينيك نينا، ونحو 25 عالمًا وأثريًّا من بلدان متعددة؛ منها: مصر، وفرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا، واليابان، وروسيا، واليونان، وغيرها.

ويتناول المؤتمر الجوانب المختلفة لهذا التخصص، ودراسة أحدث ما توصلت إليه الكشوف الأثرية المتخصصة فى هذا المجال، ويقوم على عدة محاور؛ من بينها: الموانئ الأثرية، وبناء السفن قديمًا، والمواقع الأثرية الغارقة والكشوف الأثرية فى مصر. وسيتم خلال المؤتمر تكريم اسم الأمير عمر طوسون، والأستاذ كامل أبو السعادات، وعالمة الآثار أونور فروست، وجمعية الآثار بالإسكندرية، والدكتور إبراهيم درويش.