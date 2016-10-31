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وزير الزراعة: تنمية بحيرة «البرلس» لزيادة انتاجها السمكى لـ 78 ألف طن سنويًا

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وزير الزراعة: تنمية بحيرة «البرلس» لزيادة انتاجها السمكى لـ 78 ألف طن سنويًا وزير الزراعة: تنمية بحيرة «البرلس» لزيادة انتاجها السمكى لـ 78 ألف طن سنويًا

 

الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن خطة تنمية وتطوير بحيرة البرلس تستهدف زيادة انتاجيتها من الأسماك الى 78 ألف طن سنوياً، بإجمالى مبلغ مليار و170 مليون جنيه.

وأكد وزير الزراعة،فى بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن والقيادة السياسية فى حريصة على الاهتمام بالبحيرات المصرية وتنميتها،لتعظيم الناتج القومى منها وتحسين مستوى العاملين بمهنة الصيد.

وأضاف فايد،  أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى،ممثلة فى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، قامت بإجراءات لتنمية وتطوير بحيرة البرلس، حيث تم توفير كافة المعدات البحرية اللازمة لذلك، منها: 10 حفارات برمائية، و4 صنادل لحمل المخلفات، وكراكة “ووتر ماستر”، وكراكتين قاطعتين ماصتين.

وأشار وزير الزراعة، الى أن خطة تنمية البحيرة تشمل تطهير وتعميق بوغاز البرلس وقناة برمبال وهاويس الخاشعة،فضلاً عن إنشاء قنوات شعاعية لإدخال المياه المالحة إلى البحيرة لزيادة الإنتاج السمكى منها ذو الجودة العالية كأسماك الدنيس والقاروص والبلطى والبورى،لافتاً الى أنه تم أيضاً شق قناتين شعاعيتين لإمداد البركة الغربية بالبحيرة بالمياه المالحة لتقليل البوص والهيش،وإلقاء 5 مليون ذريعة أسماك البلطى لزيادة المخزون السمكى بها.

وقال “فايد”، إن ذلك يأتى فى إطار اهتمام وزارة الزراعة بالمحاور الخاصة بتوفير البروتين والشراكة مع القطاع الخاص لتنمية الثروة السمكية،مشيراً الى أن هناك شراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث تم إنشاء الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية لتنفيذ مشروعات استزراع سمكى منها المزرعة السمكية ببركة غليون، حيث ستقوم الهيئة بإمداد المزرعة السمكية بإصبعيات القاروص والدنيس.

 

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