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القوات العراقية تحرر 4 مناطق من تنظيم داعش

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القوات العراقية تحرر 4 مناطق من تنظيم داعش القوات العراقية تحرر 4 مناطق من تنظيم داعش

سيطرت قوات “مكافحة الإرهاب” العراقية، اليوم الاثنين، على منطقة “بزواية” في المحور الشرقي لعمليات تحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش الارهابي باتجاه مدخل الساحل الأيسر لمدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق.

وذكرت خلية الاعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة أن قوات الشرطة الاتحادية اقتحمت قرية “السروج” الاستراتيجية شمال ناحية “الشورة” بالمحور الجنوبي وشرعت في عملية تطهيرها من مسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي، وقامت الفرقة 16 بالمحور الشمالي بالسيطرة على قريتي “نجموم” و”تل اليابس” وتتقدم باتجاه مدينة الموصل.

وذكر قائد جهاز “مكافحة الإرهاب” الفريق عبد الغني الأسدي, في تصريح صحفي إن قوات مكافحة الإرهاب بالمحور الشرقي لمدينة الموصل ستلتقي مع القطاعات العسكرية التى تعمل على المحور الجنوبي بمنطقة “كوكجلي” من أجل الدخول إلى أحياء مدينة الموصل لافتا إلى أن طيران الجيش والتحالف الدولي يوفر الاسناد الجوي للعمليات البرية.

وأضاف: أن الساعات المقبلة ستشهد دخول قوات مكافحة الإرهاب وقوات الفرقة المدرعة التاسعة واللواء الثالث في الفرقة الأولى بالجيش إلى مدينة الموصل من ثلاثة محاور داعيا المدنيين الى رفع رايات بيضاء إذا أرادوا النزوح من مناطق العمليات من أجل تأمين عملية خروجهم.

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