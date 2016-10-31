ضبط راكب حاول رشوة أمين شرطة بمطار القاهرة مقابل تهريب «المعسل»

ضبطت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، عاملًا بإحدى شركات الطيران العاملة بالمطار، أثناء محاولته تقديم رشوة لأمين شرطة، لمساعدته في تهريب كمية من “المعسل”، أثناء سفره إلى اليونان، لبيعها وتحقيق مكاسب مادية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

صرحت مصادر أمنية بالمطار – حسبما أفاد مراسلنا – بأنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة “إيجن إير” المتجهة إلى أثينا، تمكن أمين الشرطة المُعين على جهاز فحص الحقائب من ضبط 78 كجم “معسل” بحوزة راكب يعمل بإحدى شركات الطيران بالمطار.

وعرض الراكب مبلغ 1000 فور اكتشاف الأمين لـ”المعسل” المُهرب، للسماح له بالمرور بالمضبوطات .

أبلغ الأمين القيادات الأمنية، وتم ضبط الراكب متلبسًا، فيما أمر اللواء فهمي مجاهد، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة، بتحرير محضر للراكب، وإحالته للنيابة.