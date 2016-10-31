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براءة 4 أطفال من اتهامهم باقتحام النادي الأهلي

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براءة 4 أطفال من اتهامهم باقتحام النادي الأهلي براءة 4 أطفال من اتهامهم باقتحام النادي الأهلي

تعبيرية

قضت محكمة جُنح مستأنف أحداث الطفل، اليوم الإثنين، بتأييد براءة 4 أطفال من رابطة “ألتراس أهلاوي”، والمتهمين بقضية محاولة اقتحام النادي الأهلي خلال مباراة لكرة اليد، ورفض طعن النيابة العامة.

والمتهمون على ذمة القضية هم :” علي عبد الرحمن علي، عبد الرحمن أيمن علي، أشرف محمد، وسيف الدين محمود رفاعي”.

وتضمن أمر الإحالة تُهم ” التظاهر بدون ترخيص، التجمهر، الاعتداء على قوات الأمن، قطع الطريق، ومحاولة اقتحام مقر النادي الأهلي”.

وكانت نيابة وسط القاهرة، أحالت 15 من جماهير الأهلي إلى المحاكمة أمام جُنح قصر النيل، وإحالة 4 أطفال لمحكمة الطفل في المحضر رقم 14737 لسنة 2016، جنح قصر النيل.

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