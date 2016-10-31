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القبض على هاربين من أحكام قضائية فى الإسكندرية

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القبض على هاربين من أحكام قضائية فى الإسكندرية القبض على هاربين من أحكام قضائية فى الإسكندرية

 

ارشيفية

ألقت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، القبض على عدد من الخارجين على القانون، وهاربين من أحكام قضائية.

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم مينا البصل من ضبط “ا. ط”- 21 سنة عاطل مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى القضية جنايات القسم “مخدرات” غيابياً بالسجن المؤبد.

وتمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة الدخيلة من ضبط كل من “ال.م”، 52 سنة موظف مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى 22 حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا “تبديد” منهم القضية جنح القسم “تبديد” بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده غيابياً بالسجن لمدة 11 سنة .

كما تمكن ضبط “ج. ن” 21 سنة عامل مقيم دائرة قسم محرم بك المحكوم عليه فى القضية جنايات كرموز “مخدرات” غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات .

وتمكن النقيب عمرو مسعود – الضابط بإدارة البحث الجنائى المعين بنقطة التفتيش الأمنية منفذ الكيلو57 – دائرة قسم شرطة برج العرب من ضبط “ج. م” 32 سنة عامل مقيم 6 أكتوبر – محافظة القاهرة المحكوم عليه فى عدد 3 قضايا “سرقة – تبديد ” منها القضية جنايات مركز شرطة طامية – بأمن الفيوم ” شروع فى سرقة ” غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات، و جارى التنفيذ عليهم .

 

 

 

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