ننشر أول صور لمقر مؤتمر منظمة السياحة العالمية بالأقصر

قاعة المؤتمرات التى تشهد فعاليات منظمة السياحة العالمية بالأقصر
تجهيزات قاعة اجتماعات ومؤتمرات قيادات منظمة السياحة العالمية بمحافظة الأقصر
جانب من تجهيزات قاعة المؤتمرات بمحافظة الأقصر
أعلام الدول المشاركة فى فعاليات المنظمة العالمية للسياحة بالأقصر
تجهيزات مميزة لقاعة اجتماعات وزراء السياحة ومنظمة السياحة العالمية بالأقصر
تنظيم مميز لفعاليات منظمة السياحة العالمية بالأقصر
بانرات منظمة السياحة العالمية تزين قاعة الاجتماعات بالأقصر
موظفو منظمة السياحة العالمية يشرفون على تجهيزات القاعة
تجهيز القاعة بكل المعدات اللازمة لاستقبال ضيوف الأقصر
قاعة مؤتمرات واجتماعات عالمية داخل مدينة الأقصر
تركيب كافة أعلام الدول المشاركة بفعاليات منظمة السياحة العالمية
جانب من تجهيز قاعة المؤتمرات بمحافظة الأقصر
موظفو المنظمة ينتهون من تجهيز فعاليات منظمة السياحة العالمية
الأقصر تستعد لسلسلة اجتماعات لتنشيط السياحة بالمحافظة
منظمة السياحة العالمية تبحث سبل عودة النشاط السياحى للأقصر بكل قوة