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رئيس الوزراء: الأحد المقبل طرح أسهم الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء

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رئيس الوزراء: الأحد المقبل طرح أسهم الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء رئيس الوزراء: الأحد المقبل طرح أسهم الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء

>كتب مدحت وهبه وهند مختار - تصوير أحمد معروف

أعلن المهندس  شريف اسماعيل ،رئيس الوزراء ، عن فتح باب الاكتتاب العام في أسهم رأس مال الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء بمبلغ 600 مليون جنية، من خلال الاكتتاب للمواطنيين المصريين المقيمين بسيناء ومحافظات مدن القناة، لتوسيع قاعدة الملكية من خلال زيادة رأس مال الشركة إلى 2 مليار جنية ومن ثم توزيع عوائد الاستثمار على أهالي المنطقة، تمهيداً لطرح أسهم الشركة في البورصة خلال العاميين القادميين، بداية من 6 نوفمبر لمدة 30 يوم.

 

وقال رئيس الوزراء، إن الشركة تهدف بالمقام الأول إلى تنمية جزء أساسي وعزيز على كل مصري، وتأتى الشركة تفعيلاً لاهتمام الدولة المصرية بتنمية سيناء بسواعد أبنائها والاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية.

 

وأضاف أن تنمية سيناء لن تتم إلا بجهد أبنائها، والحكومة تستهدف طرح الأسهم لكل المصريين، موضحا ً أن تنوع المستثمريين والموارد المتاحة أمام الشركة يساعدها على تنفيذ ومساندة المشروعات القائمة في مجالات التعدين والصناعة والمناطق اللوجستية بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وأكد إسماعيل استهداف لجذب القطاع الخاص الوطني والدولي، وتطوير البنية الأساسية لسيناء، وضخ المزيد من الاستثمارات، بداية من مشروع قناة السويس الجديدة ومناطقها الاقتصادية، من خلال مشروعات الأنفاق التي ستربط سيناء بالوادي لتسهيل نقل الأفراد والبضائع ومشروع وادي التكنولوجيا وقرية الأمل والاستزراع السمكي.

وأكد اسماعيل أنه مع مواجهة التحديات إلا أن هناك العديد من الطاقات والمشروعات تتحقق على أرض سيناء، حيث أن خريطة الاستثمار في سيناء قد تغيرت وتنتظر أبناء المنطقة للمشاركة بأيديهم في التنمية.

 

 


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مصر 365

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