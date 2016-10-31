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نبيه برى يصل مجلس النواب اللبنانى تمهيدا لانعقاد جلسة انتخاب الرئيس

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نبيه برى يصل مجلس النواب اللبنانى تمهيدا لانعقاد جلسة انتخاب الرئيس نبيه برى يصل مجلس النواب اللبنانى تمهيدا لانعقاد جلسة انتخاب الرئيس

>كتبت إسراء أحمد فؤاد

وصل رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى إلى مقر المجلس ليرأس جلسة انتخاب الرئيس اللبنانى الذى من المتوقع أن يكون العماد ميشال عون، بعد حصوله على تأييد غالبية القوى السياسية اللبنانية وفى مقدمتها حزب الله اللبنانى وتيار المستقبل بقيادة سعد الحريرى.

 

ويحضر الجلسة 180 من الشخصيات السياسية والرسمية، ومن المتوقع أن يتم انتخاب عون فى جلسة لمجلس النواب المؤلف من 128 نائبا بعد قليل.

 

وذكرت مصادر لبنانية بحسب ما نشرته فضائية الحرة، إن عون مؤسس التيار الوطني الحر، انتهى من كتابة خطاب القسم الذى سيلقيه بعد انتهاء جلسة الانتخاب وإعلان فوزه. وقالت مصادر قريبة منه إنه سيؤكد على ضرورة مشاركة الجميع فى السلطة والتفاهم بين القوى الأساسية فى البلاد.

 

وأصدر مكتب عون بيانا ذكر فيه المواطنين بضرورة "الالتزام بالقوانين خلال التعبير عن الفرح اليوم والابتعاد عن المظاهر المسيئة".

 

وبحسب الدستور يفترض أن تقدم استقالتها فور الانتخاب ليشرع رئيس الجمهورية في إجراء استشارات نيابية ملزمة لتكليف شخصية بتشكيل حكومة جديدة.


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مصر 365

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