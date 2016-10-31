آداب طنطا تنظم الملتقى العلمى الأول بمشاركة الجمعية العلمية لعلم النفس

تحت شعار "لا للعنف يوم فى حب مصر"، نظم قسم علم النفس، بكلية آداب طنطا بمشاركة الجمعية العلمية لعلم النفس الملتقى العلمى الأول بحضور الدكتور ممدوح المصرى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عياد، رئيس قسم علم النفس والدكتور عبد السلام الشيخ والدكتور محمد ذكى السديمى والدكتور محمد عثمان، وعدد من أساتذة وطلاب قسم علم النفس.

وتناول المؤتمر مفهوم العنف وأنواعه والتطرف الفكرى وما له من أثار سلبية على الأسرة والمجتمع المصرى، مؤكدا على أهمية توجيه فكر وجهد الشباب إلى البناء والتنمية والنهوض بالوطن بدلا من العنف والتدمير .

وأكد الدكتور محمد عثمان مدرس الإعلام بكلية الآداب على الدور الذى تقوم به وسائل الإعلام والدراما والأفلام السينمائية فى أعقاب عام 2011 وما تركته من أثار تدميرية سلبية على الشخصية المصرية وميولها تجاه العنف .

وأشار الدكتور أحمد عياد، رئيس قسم علم النفس والملتقى إلى ضرورة مشاركة قسم علم النفس فى دراسة سلوكيات العنف بالأسرة والمجتمع وأسبابها وطرق العلاج فى ضوء ما تتيحه الجامعة من مشروعات بحثية متميزة برعاية الدكتور إبراهيم سالم رئيس جامعة طنطا نحو مزيد من الضبط لظاهرة العنف فى المجتمع .