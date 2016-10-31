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برئاسة مصر.. انطلاق فعاليات جلسة منظمة السياحة العالمية بالأقصر

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برئاسة مصر.. انطلاق فعاليات جلسة منظمة السياحة العالمية بالأقصر برئاسة مصر.. انطلاق فعاليات جلسة منظمة السياحة العالمية بالأقصر

الأقصر – أرشيفية

تنطلق اليوم الاثنين، فعاليات الجلسة 104 للمجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية، برئاسة ، بمدينة الأقصر، وذلك دعمًا لقرار المنظمة باختيار الأقصر كعاصمة السياحة العالمية لعام 2016.

 تستضيف مدينة الأقصر القمة العالمية الخامسة لمؤتمر منظمة السياحة العالمية، لـ “سياحة المدن”، بحضور ممثلين من 50 دولة وعدد من الوزراء، بالإضافة إلى أكثر 170 ضيفا مشاركين، حيث سيتخلل المؤتمر عدة ورش عمل لتبادل الخبرات فى مجال السياحة وسبل دعم وتطوير السياحة بالأقصر.

 وتناقش القمة العالمية الخامسة التى ستعقد بالأقصر الاتجاهات السياحية الخاصة بالمدينة مثل التنمية المستدامة، والتنظيم المكانى والتجدد والابتكار فى مجال سياحة المدن، والسلوك بين الثقافات، كما يبحث الاجتماع كيفية مساهمة القطاعين العام والخاص فى التنمية السياحية وتبادل الثقافات بين الشعوب، والحفاظ على الهوية والتراث الثقافى لكل دولة.

يذكر أن المنظمة ستطلق مبادرة جديدة لتبادل الرؤى بين ممثلى المدن السياحية وصناع القرار حول قضايا السياحة المختلفة، لتعزيز الدور المهم للسياحة كقوة دافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المدن.

 وأعلن المجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية التابع للأمم المتحدة عن اختياره لمدينة الأقصر لاستضافة المؤتمر لما تتمتع به من أهمية أثرية وسياحية، ورغبة منها فى إعادة اهتمام العالم لهذا المقصد السياحى الخلاب الذى عانى جراء الأحداث المختلفة الأخيرة التى شهدتها مصر.

 تعد الأقصر من أهم المناطق السياحة فى مصر، إذ تضم العديد من المعالم الأثرية الفرعونية القديمة التى عاصرت التاريخ وأثبتت مكانتها على خارطة العالم السياحية والثقافية كوادى الملوك، ومقابر النبلاء، ووادى الملكات.

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