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رومانيا ترغب في ضم «الغابات العذراء» إلى قائمة التراث العالمي

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رومانيا ترغب في ضم «الغابات العذراء» إلى قائمة التراث العالمي رومانيا ترغب في ضم «الغابات العذراء» إلى قائمة التراث العالمي

الغابات العذراء – أرشيفية

أعلنت رومانيا، رغبتها في ضم قرابة 24 ألف هكتار من “الغابات العذراء” على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو”.

وقيم مستشارون من المنظمة الدولية – بالفعل – الغابات من 8 مناطق محمية في جبال “كاربات” – وهي سلسلة تمتد في أوروبا الوسطى والشرقية – ويتوقع أن يصدر الحكم النهائي خلال الربيع المقبل.

ويصل عُمر معظم الأشجار في منطقة الغابات العذراء بمقاطعة “ماراموريش” في شمال رومانيا – وهي إحدى المناطق الثمانية – إلى أكثر من 500 عام، فيما يبلغ طولها أكثر من 50 مترًا ويتجاوز قطر بعضها متر ونصف المتر.

وصاغت وزارة البيئة الرومانية – مؤخرًا – قرارًا لتخصيص مبلغ 573 ألف يورو، للقيام بعملية جرد موسعة للغابات العذراء وشبه العذراء في رومانيا.

وذكر موقع “رومانيا – إنسايدر” الإخباري، أن هذه الأموال ستأتي من صندوق رعاية البيئة وسوف تستخدم في تمويل دراسة حول تحديد الغابات في رومانيا والتي سيتضمنها “كتالوج” للغابات البكر وشبه العذراء.

وكان نشطاء البيئة من جمعية “السلام الأخضر” برومانيا، أعلنوا – مؤخرًا – أن السلطات تقوم بأنشطة غير مشروعة لقطع الأخشاب في الغابات البكر بمقاطعة “أرجيش” حول بحيرة “فيدرارو”، وقامت الجمعية الرومانية، وبمساعدة متطوعين من جمعية “السلام الأخضر” في عدة بلدان أوروبية، بعمل جرد للغابات العذراء في هذه المنطقة.

أ ش أ

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