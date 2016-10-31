سقوط عاطلين بحوزتهما 700 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية

ألقت مباحث مديرية أمن الإسكندرية القبض على عاطلين بحوزتهما 700 طربة لمخدر الحشيش.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات مفادها قيام كل من "س. ع" 36 سنة، وشقيقه "س. ع" 30 سنة "عاطلان - مقيمان مركز حوش عيسى – محافظة البحيرة بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما "700 " طربه لمخدر الحشيش "تزن حوالى 100 كيلو جرام" ومبلغ 6000 جنيه – وبندقية خرطوش عيار 12 وطلقتين من ذات العيار و"4" هواتف محمول أثناء استقلالهما السيارة رقم و ن ى مصر والسيارة رقم ب ق ر مصر "ربع نقل" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهواتف المحموله للاتصال بعملائهما والسلاح النارى بقصد الدفاع واستخدامهما السيارتين فى ترويج وتخزين المواد المخدرة، وتحرر المحضر جنايات قسم ثان العامرية، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.