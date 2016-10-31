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عامل يطعن شابا ويحاول ذبحه بعدما ضبطه يمارس الرزيلة مع زوجته بالبحيرة

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عامل يطعن شابا ويحاول ذبحه بعدما ضبطه يمارس الرزيلة مع زوجته بالبحيرة عامل يطعن شابا ويحاول ذبحه بعدما ضبطه يمارس الرزيلة مع زوجته بالبحيرة

>البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

شهدت مدينة رشيد بالبحيرة اليوم واقعة مؤسفة، حيث ضبط عامل شابا يمارس الرزيلة مع زوجته، فقام بطعنة عدة طعنات من سلاح أبيض، مما أدى لإصابته بجروح وطعنات متفرقة بالجسم .

 

تلقى اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بوصول "حسين .أ.ب" مجند ومقيم مركز رشيد ويحمل تصريح إجازة 10 أيام مصاب بطعن أعلى الرئة اليسرى وجرح طعنى بالبطن وترشيح هوائى بالرئة اليسرى وجرح قطعى بالساق اليسرى .

 

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد حازم حسن رئيس مباحث البحيرة وبإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، وبالفحص وسؤال المصاب اتهم "مصطفى .م.ب"عامل بالتعدى عليه وإحداث إصابته وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى حقيقة الواقعة المشار إليها .

 

وتمكن فريق من رجال المباحث برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط المتهم وزوجته.

 

وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة انتقاما لشرفه، وأضاف أنه فوجئ بالشاب فى أحضان زوجته "ص.م.ش" ربة منزل، فمن هول الصدمة حاول ذبحه والتخلص منه بعدة طعنات فى قلبه وأنحاء متفرقة بالجسد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16221 جنح مركز شرطة رشيد وجار العرض على النيابة

 

 


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