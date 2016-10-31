أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

عودة طائرة الرياض من الجو لإصابة راكب بوعكة صحية

Google+ Print
عودة طائرة الرياض من الجو لإصابة راكب بوعكة صحية عودة طائرة الرياض من الجو لإصابة راكب بوعكة صحية

للطيران (أرشيفية)

عادت إلي مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الإثنين، طائرة “فلاي ناس” التي كانت في طريقها إلي الرياض بالسعودية، وذلك بعد إقلاعها نظرا لإصابة أحد ركابها بوعكة صحية مفاجأة.

وصرحت مصادر ملاحية بالمطار أن برج المراقبة الجوية بالمطار، تلقي طلباً من قائد طائرة طائرة خطوط “فلاي ناس”، رحلة رقم 268 ، والتي كانت قد اقلعت من المطار ، يطلب السماح له بالعودة والهبوط بعد إقلاعه بفترة زمنية قليلة ، نظرا لإصابة أحد الركاب بوعكة صحية، وفور هبوط الطائرة صعد طبيب الحجر الصحي لعلاج الراكب ، وأقلعت الطائرة بدونه بعد تأخر قرابة الساعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

صور| «عبد العال» يستعرض حقوق الإنسان في مصر أمام رئيس المحكمة الإفريقية

صور| «عبد العال» يستعرض حقوق الإنسان في مصر أمام رئيس المحكمة الإفريقية