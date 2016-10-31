عودة طائرة الرياض من الجو لإصابة راكب بوعكة صحية

عادت إلي مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الإثنين، طائرة “فلاي ناس” التي كانت في طريقها إلي الرياض بالسعودية، وذلك بعد إقلاعها نظرا لإصابة أحد ركابها بوعكة صحية مفاجأة.

وصرحت مصادر ملاحية بالمطار أن برج المراقبة الجوية بالمطار، تلقي طلباً من قائد طائرة طائرة خطوط “فلاي ناس”، رحلة رقم 268 ، والتي كانت قد اقلعت من المطار ، يطلب السماح له بالعودة والهبوط بعد إقلاعه بفترة زمنية قليلة ، نظرا لإصابة أحد الركاب بوعكة صحية، وفور هبوط الطائرة صعد طبيب الحجر الصحي لعلاج الراكب ، وأقلعت الطائرة بدونه بعد تأخر قرابة الساعة.