اليوم.. الزمالك في “مباراة صعبة” أمام إنبي بالدوري العام

يلتقي فريق نادي الزمالك، اليوم الاثنين، إنبي في الثامنة والنصف مساء، على ملعب استاد بتروسبورت فى ختام مباريات الأسبوع السابع لبطولة الدوري العام.

وأعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة مؤمن سليمان، القائمة التى ستشارك فى مواجهة إنبى .

ضمت القائمة 20 لاعباً هم: “أحمد الشناوى ومحمود جنش في حراسة المرمي.

الدفاع : شوقى السعيد ورمزى خالد ومحمود حمدى وأحمد دويدار وأسامة إبراهيم ومحمد ناصف وحسنى فتحى.

الوسط : طارق حامد وإبراهيم صلاح ومحمود دونجا وأيمن حفنى ومعروف يوسف وأحمد رفعت ومصطفى فتحى و وشيكابالا .

الهجوم : وباسم مرسى ومايوكا وأحمد جعفر.

ويدخل الفريقان مباراة صعبة، حيث تجمد رصيد نادي الزمالك عند أربعة نقاط فقط فى المركز الثالث عشر ومازال لديه أربع مؤجلات.

فيما لعب إنبى ست مباريات فاز فى ثلاث منهما وتعادل فى واحدة وانهزم فى مباراتين ورفع رصيده الى 10 نقاط احتل بها المركز السابع.

شهدت القائمة استبعاد كل من على جبر وإسلام جمال وأحمد توفيق وصلاح ريكو بخلاف النيجيرى ستانلى بسبب الإصابة.

ويحكم مباراة إنبي والزمالك : محمد معروف ويساعده أيمن دجيش وعبد الفتاح عريشة، وسامح فاروق حكماً رابعاً.