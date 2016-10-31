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20 % زيادة في رواتب موظفي الشركات الكبرى بكوريا الجنوبية

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20 % زيادة في رواتب موظفي الشركات الكبرى بكوريا الجنوبية 20 % زيادة في رواتب موظفي الشركات الكبرى بكوريا الجنوبية

ارتفعت الرواتب السنوية لموظفي الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية بمقدار 20 % في السنوات الأربع الأخيرة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية – وفقا لبيانات صادرة عن بورصة كوريا – أن معدل عدد الموظفين في 88 شركة كبرى من بين أكبر 100 شركة كورية من حيث القيمة السوقية بلغ 8.633 شخص في العام الماضي بزيادة 7.9 % بالمقارنة مع عام 2011، بينما وصل متوسط دخل الفرد السنوي لها إلى 73.5 مليون وون ما يعادل 64 الف و100 دولار بزيادة 20 % خلال نفس الفترة وفقا لبيانات صادرة عن بورصة كوريا.

وارتفعت فترة الخدمة المستمرة للموظفين بنسبة 4.1 % من 9.73 سنة في عام 2011 وإلى 10.13 سنة في العام الماضي.

كما ارتفع عدد الموظفين النظاميين في 88 شركة كبرى بنسبة 12.5 % من 638.786 شخص في عام 2011 إلى 718.385 شخص في العام الماضي، كما زاد عدد الموظفين غير النظاميين من 36,756 شخص إلى 41,292 شخص خلال الفترة نفسها.

في السياق ذاته، سجل متوسط دخل الفرد السنوي في 678 شركة مدرجة على سوق الأوراق المالية (كوسبي)54.57 مليون وون في العام الماضي، بينما وصلت فترة الخدمة المستمرة للموظفين إلى 9.2 سنة.

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