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القبض على سائق فى المنيا بتهمة التحريض على التظاهر

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القبض على سائق فى المنيا بتهمة التحريض على التظاهر القبض على سائق فى المنيا بتهمة التحريض على التظاهر

أرشيفية

مراسل«ONA»:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث تكنولوجيا المعلومات من إلقاء القبض على سائق أنشأ صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى للتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم.

تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى، مدير البحث الجنائى، يفيد بالقبض على “سيد .م” من بندر المنيا سائق لقيامه بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى لتحريض المواطنين على التظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل والتحريض على قلب نظام الحكم ونشر صور مسيئة لرموز الدولة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط هاتف محمول بحوزته بالشريحة الخاصة به، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2559 لسنة 2016 إدارى قسم المنيا، وتمت إحالته للنيابة العامة التى أمرت بحبسه 4 أيامه على ذمة التحقيق.

 

 

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