غادة والي: نتابع تعويض المتضررين من السيول بالمحافظات

استعرضت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا مفصلًا عن الجهود المبذولة من جانب مديريات التضامن فى محافظات البحر الأحمر وقنا وسوهاج، حيث تابعت والى آخر البيانات عن الخسائر البشرية والمادية وما تم تقديمه من مساعدات لإغاثة الأهالى والمناطق المنكوبة، وذلك فى إطار المتابعة المتواصلة لجهود الإغاثة للمتضررين من السيول.

وأكد تقرير مديرية التضامن بمحافظة البحر الأحمر، أنه تم توزيع 1200 كرتونة من المواد الغذائية لسد احتياجات الأهالى من المؤن فى هذه الظروف الصعبة وعدد 1014 بطانية لعدد 203 أسر، وذلك بالتعاون بين الوزارة ومؤسسة مصر الخير، بالإضافة إلى وصول شحنة أدوية كما تم صرف مبلغ إعاشة يومية 300 جنيه لكل فرد علما بأن الخسائر البشرية فى محافظة البحر الأحمر بلغت 10 حالات وفاة، و23 مصابا، ومازال الحصر مستمرا لعدد المنازل المتضررة وذلك لصعوبة الموقف.

من جهة أخرى، تم متابعة الجهود المبذولة بمحافظة قنا حيث تم الدفع بسيارتين من الهلال الأحمر المصرى لتقديم الإغاثة للمتضررين.

وأكد تقرير مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج، أنه تم مساعدة 25 أسرة للعودة إلى منازلهم عقب إزاحة المياه منها، وتقديم خدمات الإغاثة الضرورية اللازمة لهم، وقد تم توزيع 1000 بطانية ومواد غذائية ومبالغ مالية للإعاشة.

وكشف التقرير عن أنه تم حصر 650 أسرة متضررة، وجارى حصر خسائر مركز ساقلته، بالإضافة إلى 450 منزلا متضررا بقرية الحاجر، و200 منزل بنجع عطية ويوجد عدد آخر من المنازل التى لم تتمكن فرق الإغاثة من الوصول إليها فى ظل الظروف الحالية الصعبة وجارى تسخير كافة الإمكانات للوصول إليها وتقديم سبل المساعدة.

وفى سياق متصل، قررت غادة والى صرف 10 آلاف جنيه لكل حالة وفاة وألفى جنيه لكل إصابة وجارى متابعة لجان الوزارة المشكلة لحصر الخسائر فى الممتلكات إضافة إلى أنه تم التنسيق مع شركة طاقة للغاز لدعم سكان رأس غارب المضارين بأجهزة كهربائية.

وأوضحت الوزيرة أنه جارى التنسيق كذلك مع العديد من الجمعيات الأهلية والأندية الروتارية التى طالبت بالمشاركة فى جهود الإغاثة بهذه المناطق المنكوبة.