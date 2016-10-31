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ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن بينهم هارب من المؤبد بأسيوط

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ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن بينهم هارب من المؤبد بأسيوط ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن بينهم هارب من المؤبد بأسيوط

>أسيوط - هيثم البدرى

ألقى ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط القبض على 3 هاربين من أحكام بالسجن بينهم هارب من مؤبد فى قضايا جنائية تنوعت ما بين سلاح واستعمال قوة ومخدرات، خلال حملة مكبرة شنتها القوات بالتنسيق وإدارة تنفيذ الأحكام بالمديرية وبمشاركة ضباط مباحث مركز صدفا وقسم شرطة أول أسيوط.

 

تلقى اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط "ح. أ. ع" مقيم بنى فيز مركز صدفا المحكوم علية بالسجن ١٠ سنوات بتهمة سلاح، و"ع. ر. ع" مقيم دائرة قسم أول المحكوم عليه بالسجن ١٠ سنوات  بتهمة استعراض قوة، و"م. س. أ "مقيم دائرة قسم أول المحكوم عليه بالمؤبد بتهمة حيازة واتجار مخدرات .

تم تحرير المحضر اللازم للمحكوم عليهم كل على حدة وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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