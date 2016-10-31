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كاتب أمريكي: انتخابات البيت الأبيض محسومة لـ”كلينتون”

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كاتب أمريكي: انتخابات البيت الأبيض محسومة لـ”كلينتون” كاتب أمريكي: انتخابات البيت الأبيض محسومة لـ”كلينتون”

رأى الكاتب الأمريكي ماكس بووت، أن الانتخابات الأمريكية المقررة الشهر المقبل تعتبر محسومة لصالح المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون التي لا تخرج مشكلاتها عن نطاق العادي، بخلاف منافسها الجمهوري دونالد .

وأشار بووت – في مقال نشرته صحيفة (يو إس أيه توداي) – إلى أن جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” ليس لديه فكرة عما تحويه الرسائل الإلكترونية الجديدة التي ستخضع للفحص فيما يتعلق بملف التحقيقات في بريد كلينتون الإلكتروني, إنما المرجح هو أن ال` “إف بي آي” لن يكشف عن تهم يعاقب عليها القانون بخلاف ما تمخضت عنه تحقيقات يوليو في ذات الصدد.

وأكد أنه أيا كان ما سيحدث فإن الخيار في الثامن من نوفمبر المقبل لا يزال خيارا سهلا وواضحا; فعلى جانب، ثمة مرشحة ظلت لسنوات سيدة، أولى وسيناتور ووزيرة خارجية, هي من ديمقراطيي الوسط وتعرف السياسة العامة جيدا, وقد ظهرت دقة إعدادها بوضوح في المناظرات الثلاث التي كسبتها جميعا.

وقال بووت “إن هيلاري كلينتون, شأنها في ذلك شأن كل السياسيين, أحيانا ما تمط الحقيقة, وتعدل بعض المواقف بناءk على توqجه مؤشر الرأي العام, لقد كانت مع الشراكة العابرة للباسيفيكي قبل أن تناهضها, كما كانت “مهملة تماما” مع بريدها الإلكتروني.

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