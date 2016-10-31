حبس 4 عاطلين ضبط بحوزتهم 123 لفافة بانجو فى حملة أمنية بالمنوفية

مراسل«ONA»:

قررت نيابة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حبس 4 عاطلين ضبط بحوزتهم 123 لفافة بانجو، خلال حملة أمنية مكبرة قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وشنت مباحث مركز شبين الكوم حملة أمنية مكبرة استهدفت القضاء على الخارجين عن القانون وعودة الأمن للشارع المنوفى بمركز شبين الكوم بقيادة الرائد محمد عبد الصمد، رئيس مباحث مركز شبين الكوم، والنقيب مصطفى داوود معاون مباحث مركز شبين الكوم وتحت إشراف اللواء خالد أبو الفتوح، مدير الأمن، والعميد ياسر ذهنى، مدير المباحث.

وأسفرت الحملة عن ضبط “أحمد.ا.خ” 20 عاما عاطل ومقيم شنوان وبحوزته 23 لفافة بانجو، ومبلغ مالى وهاتف محمول، و”تامر.ص.ز” 25 عاما عاطل ومقيم بخاتى وبحوزته 34 لفافة بانجو وسلاح أبيض مطواة ومبلغ مالى وهاتف محمول، و”محمد.م.ع” 32 عاما عاطل ومقيم البتانون وبحوزته 38 لفافة بانجو وسلاح نارى فرد خرطوش ومبلغ مالى وهاتف محمول، و”وليد.ا.ا” 26 عاما عاطل ومقيم بخاتى وبحوزته 26 لفافة بانجو ومبلغ مالى وهاتف محمول، قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير محاضر بالوقائع وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.