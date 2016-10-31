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ربة منزل تتهم عاملاً باستدراج ابنتها واغتصابها داخل زراعات القصب بسوهاج

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ربة منزل تتهم عاملاً باستدراج ابنتها واغتصابها داخل زراعات القصب بسوهاج ربة منزل تتهم عاملاً باستدراج ابنتها واغتصابها داخل زراعات القصب بسوهاج

اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج

مراسل«ONA»:

اتهمت ربة منزل بنجع الكوم بأولاد عليو دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج عاملاً، يبلغ من العمر 17 سنة، باستدراج ابنتها البالغة من العمر 12 سنة داخل زراعات القصب والتعدى عليها جنسياً وإحداث إصابتها، حال توجهها لشراء بعض متطلبات المنزل.

تلقى اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغاً من اللواء محب حمزة، مساعد المدير لقطاع الجنوب، يفيد باتهام ربة منزل لعامل بالتعدى على ابنتها واغتصابها.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات، التى قادها العميدان خالد الشاذلى وماجد مؤمن من إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الجنوب، بوصول الطفلة “س. ح. أ. ع” سنة 12 وتقيم بنجع الكوم بأولاد عليو دائرة المركز مصابة بكدمات وعقر آدمى بالوجه والذراع الأيسر وجرح متهتك بالمهبل والمستقيم، والحالة العامة سيئة ادعاء اغتصاب، وبسؤال والدتها 36 ربة منزل وتقيم بذات الناحية اتهمت “ع. م. م”، 17 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية، باستدراجها لزراعات القصب والتعدى عليها جنسياً وإحداث إصابتها، حال توجهها لشراء بعض متطلبات المنزل.

تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6195 إدارى المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.

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