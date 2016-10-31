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ملك هولندا في استراليا لإحياء ذكرى أول وصول للأوروبيين قبل 400 عام

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ملك هولندا في استراليا لإحياء ذكرى أول وصول للأوروبيين قبل 400 عام ملك هولندا في استراليا لإحياء ذكرى أول وصول للأوروبيين قبل 400 عام

وليم ألكسندر ملك هولندا وزوجته ماكسيما – صورة أرشيفية

وصل ملك وملكة هولندا ، إلى مدينة بيرث الأسترالية، اليوم الاثنين، للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 400 لوصول المستكشف الهولندي ديرك هارتوج، إلى غرب أستراليا.

وكان في استقبال الملك فيليم ألكساندر، والملكة ماكسيما، حاكم غرب أستراليا كيري ساندرسون، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ونزل «هارتوج»، في الخامس والعشرين من أكتوبر 1616 في كيب إنسكريبشن، على الطرف الشمالي الغربي لأكبر جزر غرب أستراليا التي حملت اسمه. وكان ذلك أول وصول يسجله الأوروبيون على الأراضي الأسترالية.

ومن المقرر أن يزيح الملك والملكة، الستار عن لوحة هارتوج التاريخية خلال الافتتاح الرسمي لمعرض في متحف بيرث البحري.

وسيزور الضيفان الملكيان، سيدني وبريسبان، قبل أن يتوجها إلى نيوزيلندا خلال الفترة من السابع حتى التاسع من نوفمبر.

 

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