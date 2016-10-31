أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

6 نصائح لعلاج القولون والقضاء على مشاكل الإمساك المزمنة

Google+ Print
6 نصائح لعلاج القولون والقضاء على مشاكل الإمساك المزمنة 6 نصائح لعلاج القولون والقضاء على مشاكل الإمساك المزمنة

>كتبت رانيا سعد الدين

يرتبط دائما الإمساك المزمن بمن يعانون من مشاكل القولون العصبى إذ يصابون بحركة غير منتظمة للأمعاء تجعلهم يعانون وقت الإخراج، ويقدم موقع " healthycures" 6 نصائح قادرة على علاج حركة القولون وحل مشاكل الإمساك المزمنة :

1- على الفرد الالتزام بأخذ حقنة شرجية مرة فى الأسبوع حتى تعمل على تنظيف الجهاز الهضمى وتحفز الأمعاء على الحركة بشكل أفضل.

 2- الأكل فى مواعيد منتظمة حتى لا تصاب المعدة بالارتباك .

 3- عند الشعور بالانتفاخ أو الامتلاء، على الفرد أن يأكل الخضروات الطازجة التى تسهل حركة الأمعاء بسبب احتوائها على كمية كبيرة من الألياف الطبيعية.

4- تناول علبة من الزبادى البلدى فى المساء يعمل على تغليف المعدة بطبقة تمنع تسرب حمض المعدة إلى المرئ، وتجعل الفرد يشعر بالراحة فى الصباح وسهولة فى عملية الإخراج.

 5- تناول الماء على مدار اليوم يحفز المعدة للعمل بصورة أفضل، ويجعلها رطبة طول الوقت، فالجفاف فى عملية التمثيل الغذائى تتسبب فى حدوث الإمساك المزمن.

6- عصير التفاح الطبيعى من الملينات الفعالة التى تعمل على تنشيط المعدة وتحفزها طوال الوقت ولا تسمح بحدوث الانتفاخ. 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365