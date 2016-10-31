6 نصائح لعلاج القولون والقضاء على مشاكل الإمساك المزمنة

يرتبط دائما الإمساك المزمن بمن يعانون من مشاكل القولون العصبى إذ يصابون بحركة غير منتظمة للأمعاء تجعلهم يعانون وقت الإخراج، ويقدم موقع " healthycures" 6 نصائح قادرة على علاج حركة القولون وحل مشاكل الإمساك المزمنة :

1- على الفرد الالتزام بأخذ حقنة شرجية مرة فى الأسبوع حتى تعمل على تنظيف الجهاز الهضمى وتحفز الأمعاء على الحركة بشكل أفضل.

2- الأكل فى مواعيد منتظمة حتى لا تصاب المعدة بالارتباك .

3- عند الشعور بالانتفاخ أو الامتلاء، على الفرد أن يأكل الخضروات الطازجة التى تسهل حركة الأمعاء بسبب احتوائها على كمية كبيرة من الألياف الطبيعية.

4- تناول علبة من الزبادى البلدى فى المساء يعمل على تغليف المعدة بطبقة تمنع تسرب حمض المعدة إلى المرئ، وتجعل الفرد يشعر بالراحة فى الصباح وسهولة فى عملية الإخراج.

5- تناول الماء على مدار اليوم يحفز المعدة للعمل بصورة أفضل، ويجعلها رطبة طول الوقت، فالجفاف فى عملية التمثيل الغذائى تتسبب فى حدوث الإمساك المزمن.

6- عصير التفاح الطبيعى من الملينات الفعالة التى تعمل على تنشيط المعدة وتحفزها طوال الوقت ولا تسمح بحدوث الانتفاخ.