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اليوم.. فتح باب التقديم لحجز شقق الأوقاف بمقر الهيئة بالدقي

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اليوم.. فتح باب التقديم لحجز شقق الأوقاف بمقر الهيئة بالدقي اليوم.. فتح باب التقديم لحجز شقق الأوقاف بمقر الهيئة بالدقي

الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف – أرشيفية

تبدأ اليوم، الاثنين، هيئة الأوقاف المصرية، فى فتح باب التقديم لشقق الأوقاف بمدينة بدر، للحجز بمقر ديوان عام الهيئة بـ109 ميدان الدقى، لمدة شهر، بطرح كراسات الشروط بـ200 جنيه لشقق كاملة التشطيب وجاهزة على التسكين.

ويتم سحب كراسات شروط التقديم من مقر هيئة الأوقاف، وبمراجعة بيانات المتقدم مع وزارة الإسكان للتأكد من عدم حصوله على وحدة سكنية مسبقا، ثم يتم إعلانه بقبول اسمه بقرعة علنية ثم يتقدم بمقدم الحجز بمبلغ 30 ألف جنيه تدفع منها وزارة الإسكان 10 آلاف كدعم ويدفع الحاجز 20 ألف جنيه منها.

وتتضمن إجراءات التقديم، ضرورة تقديم مفردات مرتب المتقدم وزوجته أو العكس أو ما يفيد بعدم التعيين، مع إثبات الدخل بما لا يتجاوز المجموع 2500 جنيه شهرياً.

ويشترط تقديم صورتى بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة إذا كان متزوجا، ووثيقة الزواج.

وتتلقى الأوقاف، التقديم للوحدات على شروط وزارة الإسكان، لساكنى القاهرة ــ الجيزة ــ القليوبية، أو العاملين بهذه المناطق مع تقديم ما يفيد عمله بهذه المناطق، حيث أن جميع الشقق مشطبة وجاهزة على التسكين، بمساحة 73 مترا مربعا.

 

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