حبس صاحب مصنع بدون ترخيص ضبط بحوزته 100 طن خردة نحاس مجهولة المصدر

أمرت نيابة البساتين بحبس صاحب مصنع معادن 4 أيام على ذمة التحقيقات لإدراته مصنعا بدون ترخيص وبدون سجل تجارى، لإنتاج وتصنيع السبائك المعدنية والأسلاك النحاسية واستخدام علامات تجارية غير مسجلة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة تفيد بقيام " مصطفى.أ.ع " 53 سنة صاحب مصنع معادن دائرة قسم شرطة البساتين، تفيد أنه يديره بدون ترخيص وبدون سجل تجارى لإنتاج وتصنيع السبائك المعدنية والأسلاك النحاسية ويستخدم علامات تجارية غير مسجلة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة، تبين صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم استهدافه من خلال ضباط مباحث شرطة التموين وبصحبتهم قوة أمنية.

وأسفرت الحملة عن ضبط المتهم، وبحوزته " 100 طن خردة نحاس " مجهولة المصدر و20 طن أسلاك نحاس غير مصحوبة بأى بيانات وغير مطابقة للمواصفات.

وبكشف التحقيقات الأولية تبين حيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.