اليوم.. مهرجان الدراجات بجامعة قناة السويس

تنظم جامعة قناة السويس اليوم الاثنين الموافق 31 أكتوبر مهرجان الدرجات فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا من أمام مبنى رعاية الشباب تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف طارق عجيبة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وعادل القاضى مدير إدارة النشاط الرياضى، وذلك بالتنسيق مع الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية بالجامعة وبمشاركة اتحاد طلاب الجامع.

وأشار عادل القاضى مدير إدارة النشاط الرياضى بالجامعة إلى أنه تم التنبيه على المشاركين فى المهرجان بضرورة التواجد من الساعة العاشرة صباحا أمام مبنى الأنشطة وكل مشارك بدراجته الخاصة، كما قامت اللجنة الرياضية بالاتحاد الطلابى بعمل خريطة توضيحية للمشاركين فى السباق لخط سير الدراجات.