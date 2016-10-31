أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم.. مهرجان الدراجات بجامعة قناة السويس

Google+ Print
اليوم.. مهرجان الدراجات بجامعة قناة السويس اليوم.. مهرجان الدراجات بجامعة قناة السويس

>الإسماعيلية – جمال حراجى

تنظم جامعة قناة السويس اليوم الاثنين الموافق 31 أكتوبر مهرجان الدرجات فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا من أمام مبنى رعاية الشباب تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف طارق عجيبة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وعادل القاضى مدير إدارة النشاط الرياضى، وذلك بالتنسيق مع الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية بالجامعة وبمشاركة اتحاد طلاب الجامع.

وأشار عادل القاضى مدير إدارة النشاط الرياضى بالجامعة إلى أنه تم التنبيه على المشاركين فى المهرجان بضرورة التواجد من الساعة العاشرة صباحا أمام مبنى الأنشطة وكل مشارك بدراجته الخاصة، كما قامت اللجنة الرياضية بالاتحاد الطلابى بعمل خريطة توضيحية للمشاركين فى السباق لخط سير الدراجات.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365