القنصل العام يستعرض رؤية 2030 بكبرى جامعات هونج كونج

البنيان يستعرض رؤية 2030 بكبرى جامعات هونج كونج

ألقى قنصل عام المملكة لدى هونج كونج عمر بن بخيت البنيان، محاضرة في جامعة التعليم بهونج كونج، كبرى الجامعات الرائدة في هذا المجال على مستوى آسيا.

وفي مستهل المحاضرة، أشار إلى المكانة الرائدة للمملكة وعمقها العربي والإسلامي وموقعها الاقتصادي كقوة استثمارية رائدة، مؤكداً دورها المؤثر في تطوير ودفع الاقتصاد العالمي وموقعها الاستراتيجي كمحور ربط بين القارات الثلاث. وتطرق البنيان في محاضرته التي حظيت بحضور كبير إلى العديد من محاور رؤية 2030، إضافة إلى العديد من القضايا المتعلقة بها، موضحاً التطورات المهمة والنوعية التي ستحدثها الرؤية وبرنامج التحول الوطني 2020 بالمملكة على مختلف الأصعدة وفي مختلف الميادين. ولفت البنيان إلى مساعي المملكة لتنويع مصادر الاقتصاد وزيادة إسهام القطاع الخاص والاهتمام بمختلف القطاعات مثل التعليم والصحة وتطوير الخدمات الحكومية وتسخير الطاقات لخدمة ضيوف الرحمن وترسيخ مكانة المملكة كواحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية.

بجانب ذلك، تناول القنصل العام عدداً من القضايا المتعلقة بالشؤون الداخلية بالمملكة وقضايا المنطقة وموقف المملكة منها، مشيرا إلى دور المملكة الرائد في مجال المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة في مختلف أنحاء العالم.

وحظيت المحاضرة باهتمام وإشادة المشاركين من الطلبة والأساتذة الذين أبدوا رغبتهم في تدعيم التواصل وإنشاء قنوات الاتصال بين الجامعة ونظيراتها من المؤسسات العملية والتعليمية بالمملكة.

وفي نهاية اللقاء قدم ممثلو الجامعة للقنصل العام هدية تذكارية تعبيراً عن التقدير وتتويجاً لهذه المناسبة المميزة.