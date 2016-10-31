سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 31/10/2016 و الذهب يواصل إرتفاعه الجنوني

سعر الذهب اليوم في مصر، حيث قال رئيس شعبة الذهب أن المعدن الأصفر قد ارتفع بشدة خلال الأيام القليلة الماضية، وأعلن عن وصول جرام عيار 21 إلى 630 جنيه مصري، لأول مرة في تاريخ محلات الصاغة، وأشار إلى أن الذهب سيستمر في رحلة الصعود بصورة متزايدة، طالما هناك حالة ارتفاع في سعر الدولار في السوق السوداء، مع وجود مشاكل في البورصة العالمية.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 31/10/2016

1 عيار 18 550 جنيه

2 عيار 21 630 جنيه

3 عيار 24 720 جنيه

4 الجنيه الذهب 5040 جنيه

5 أوقية الذهب 1274 دولار

شبكةعيونالإخبارية

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